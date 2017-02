Από τις πρώτες Ελληνικές μπάντες που βάδισαν σε Prog Metal μονοπάτια, ξεκινούν την πορεία τους το 1992 στην Αθήνα με το ντεμπούτο τους ομώνυμο mini CD να βλέπει το φως τής ημέρας το 1996 και να μνημονεύεται ακόμα σαν μία από τις καλύτερες – αν όχι η καλύτερη – Prog Metal κυκλοφορίες από Ελληνικό σχήμα. Διαλύονται το 1998 και επανασυνδέονται το 2010 για να κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι τού 2011 το άλμπουμ “The Mortal Flesh Of Love”. Ο δίσκος αποσπά θαυμάσιες κριτικές και η μπάντα γυρίζει το πρώτο της video clip για το κομμάτι “Blind Faith”. Το 2012 σημειώνεται μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση τής μπάντας: ο τραγουδιστής Μιχάλης Σμέρος φεύγει από το σχήμα και την θέση του παίρνει ο Αλέξης “Hanibal” Μπαλακάκης (πρώην Spitfire). Τον Οκτώβριο του 2014 το συγκρότημα υπογράφει στην Steel Gallery Records και το άλμπουμ “Phoenix Rising” κυκλοφορεί χωρίς καθυστέρηση τον Δεκέμβρη του 2014, ενώ τον Φεβρουάριο τού 2015 κυκλοφορούν και το δεύτερο επίσημο video clip για το κομμάτι “Don’t Let Go”. Τον Μάϊο του 2015 οι FORTRESS UNDER SIEGE επιλέγονται να ανοίξουν την συναυλία τών θρυλικών ACCEPT στο GAGARIN, ένα γεγονός που σηματοδοτεί και το τέλος της εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας τους με τον Hannibal.

Σήμερα τούς βρίσκουμε ανανεωμένους με τον Μιχάλη Λίβα να έχει αναλάβει τα φωνητικά και τον Τάσο Λάζαρη στη δεύτερη κιθάρα να προχωρούν στην ολοκλήρωση της προπαραγωγής του νέου άλμπουμ τους έχοντας παράλληλα πραγματοποιήσει δυο headline εμφάνισεις στο WRECK Athens 2016 και στο Syros Indy Rock Fest 2016, ενώ συμμετείχαν στο Iron Maiden’s Somewhere In Time Tribute CD το οποίο κυκλοφόρησε από με την ελληνική έκδοση του Metal Hammer διασκευάζοντας το “Heaven Can Wait”.

And the siege continuous until the final conquer…

Fortress Under Siege Line up:

Μιχάλης Λίβας: φωνητικά

Φώτης Σωτηρόπουλος: κιθάρες

Τάσος Λάζαρης: κιθάρες

Γιώργος Γεωργίου: πλήκτρα

Αλέξανδρος Σταύρακας: μπάσο

Δημήτρης Καπουκάκης: τύμπανα

Facebook: https://www.facebook.com/FortressUnderSiege

Youtube: https://www.youtube.com/user/FortressUnderSiege

Discography

Phoenix Rising – Steel Gallery Records 2014

The Mortal Flesh Of Love – Metal Mad Music 2011

Fortress Under Siege – Metal Mad Music 1996