Σε μια από τις καλύτερες συναυλίες που παρακολούθησα πέρυσι τον Ιούνιο, το 2ο Fougarock Festival στο Ναύπλιο, είδα τους Deaf Radio να ανοίγουν για τους 1000mods με ένα σετλιστ όπου παρουσίασαν 9 κομμάτια από τότε ακυκλοφόρητο «Alarm».

Τώρα το 2017 ξεκινάει αρκετά δυναμικά με το ντεμπούτο των Αθηναίων. Η φρενήρης αρχή γίνεται με το «Aggravation» και η ενεργητικότητα κρατάει καλά στο «Backseats» που είχε δοθεί στην δημοσιότητα νωρίτερα ως σινγκλ. Σε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια του δίσκου, το «Vultures & Killers» η μπάντα ξεδιπλώνει τα πολύπλευρα φωνητικά που έχει στο οπλοστάσιο της: από τα πιο βαρύτονα έως το ατμοσφαιρικό α λα Ian Curtis σημείο στην μέση του τραγουδιού. Το «Anytime» που ακολουθεί είχε δοθεί και αυτό ως βίντεο ( εδώ ) και αποτελεί μια αισθησιακή μπαλάντα εν μέσω υπνωτικών μελωδιών και μεθυστικών φωνητικών. Το μπάσο κρατάει τα ηνία στο «Flowerhead». Τα γκάζια της αρχής επανέρχονται στο γοργόρυθμο «Revolving Doors» ενώ το post punk μέσα από σύγχρονο φιλτράρισμα είναι εμφανές στο «Trapped». Τέλος το ντουέτο «Oceanic feeling» μαζί με το «…And We Just Pressed The Alarm Button» κλείνουν τον δίσκο με φρέσκια διάθεση και εμφανή την ισορροπημένη παραγωγή (από τους Νίκο Τριανταφύλλου, Μάριο Νάρη και την ίδια την μπάντα) που κυριαρχεί και στα υπόλοιπα κομμάτια.

Η χρονιά λοιπόν ξεκινάει δυναμικά, όπως και η δισκογραφική πορεία των Deaf Radio με ένα άλμπουμ που συνδυάζει το ταλέντο της μπάντας (ξέρουν που πατάνε και πώς να παραδίδουν το υλικό τους) με την ραδιοφωνική rock φόρμα που χρησιμοποιούν μπάντες όπως οι Arctic Monkeys ή και οι White Stripes, με το dance rock/punk στοιχείο των Dinosaur Jr. και Death From Above 1979 και φυσικά τις πιασάρικες κιθαριστικές μελωδίες (αλλά και φωνητικά) του Josh Homme των Queens Of The Stone Age. Βέβαια στις πιο χαλαρές στιγμές υφέρπει το Joy Division-ικό post punk και λίγες indie, alternative και garage πινελιές. Όλα αυτά τα είδη και οι αναφορές αλλά και το πώς συνδυάστηκαν συντελούν σε έναν πάρα πολύ καλό δίσκο και προβλέπω ότι στο τέλος της χρονιάς θα είναι στις λίστες με τα πιο αξιόλογα!

Ακούστε όλον το δίσκο από κανάλι του Stoned Meadow Of Doom εδώ

«I’m wasting my time. serotonin and pills, they’re crawling back in my head.

I’m wasting my time, blurry thoughts creeping in, smoke and colors again»

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος





Τα τραγούδια :

1. Aggravation

2. Backseats

3. Vultures & Killers

4. Anytime

5. Flowerhead

6. Revolving Doors

7. Trapped

8. Oceanic Feeling

9. …And We Just Pressed The Alarm Button

Οι Deaf Radio είναι:

Πάνος Γκλίνος – Φωνή & κιθάρα

Δημήτρης Σακελλαρίου – κιθάρα, φωνητικά

Αντώνης Μάντακας – Μπάσο

Γιώργος Διαθεσόπουλος – Τύμπανα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :

https://deafradio.bandcamp.com

https://www.facebook.com/deafradioband

https://www.youtube.com/user/12gafs