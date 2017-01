Οι Cold Remembrance είναι μια ατμοσφαιρική, μελωδική μπάντα από την Αθήνα, που κινείται στα πλαίσια του gothic rock/metal με αγγλόφωνο στίχο και ήχο που που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιρροών από τους Scream Silence και τους Dreadful Shadows μέχρι τους Anathema, τους Lacrimas Profundere, και τους ύστερους Paradise Lost.

Το “ Visions from a World Apart ” είναι η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά και περιέχει δώδεκα συνθέσεις που αποτελούν μέρη ενός ενιαίου concept. Οι στίχοι και η μουσική τους αντικατοπτρίζουν εικόνες από έναν κόσμο που καταρρέει υπό το βάρος των παθογενειών που χαρακτηρίζουν τις μοντέρνες κοινωνικές δομές.

Η αγάπη, η απώλεια, η εγκατάλειψη, η μοναξιά, ο πόνος και ο φόβος είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες της ηθικής κατάπτωσης και του υλισμού που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, και τα συναισθήματα αυτά αποτελούν τη βάση της θεματολογίας του album τους.

Ατμοσφαιρικά περάσματα και αιθέρια φωνητικά, samples και πλήκτρα, μελωδικά ρεφρέν αλλά και κιθαριστικά ξεσπάσματα συνδυάζονται με τους μελαγχολικούς, ανήσυχους στίχους και δένουν απόλυτα αρμονικά μεταξύ τους σαν ένα σκοτεινό, χειμωνιάτικο παραμύθι.

Μέσα από αυτή τους τη δισκογραφική δουλειά, οι Cold Remembrance ξεπροβάλουν ανάμεσα από τα συντρίμμια του μοντέρνου κόσμου και θρηνούν για την απώλεια της αθωότητας, της αγάπης, και του ίδιου του ανθρώπου.

Το album τους διατίθεται σε digipack με εντυπωσιακό artwork που περιλαμβάνει τετρασέλιδο booklet με φωτογραφίες και στίχους.

+++

Η γνωριμία με το album τους γίνεται μέσα από το single “Memories Remain”, ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια του album, με πολύ χαρακτηριστικό gothic ήχο. Σε στίχους του Ρωμανού Νικολάου και μουσική του Βαγγέλη Κωλέτση και του Ρωμανού Νικολάου , είναι ένα τραγούδι που ταξιδεύει τον ακροατή σε έναν κόσμο άδειο και παγωμένο, όπου βασιλεύουν ο πόνος, η μοναξιά αλλά και οι αναμνήσεις.

Ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι γεμάτο εναλλαγές από ήρεμες μελωδίες και κιθαριστικά ξεσπάσματα, που γεννά πληθώρα συναισθημάτων και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις σύγχρονες gothic κυκλοφορίες του εξωτερικού!

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για το μουσικό είδος στο οποίο κινείται, και για την ελληνική gothic σκηνή που μετρά σταθερά πάνω από τρεις δεκαετίες ανελλιπούς παρουσίας ως μουσικό και αισθητικό ρεύμα, με πληθώρα νυχτερινών στεκιών που απευθύνονται σε αποκλειστικό κοινό ακόμα και εν μέσω κρίσης, και, φυσικά, τους οπαδούς και τους μουσικούς που την στηρίζουν φανατικά και αποδεικνύουν περίτρανα πως δεν πρόκειται για μόδα που θα περάσει!

+++

Λίγα λόγια για το συγκρότημα

Οι Cold Remembrance δημιουργήθηκαν στην Αθήνα από τους Romanos και V-Angel. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν εμφανιστεί live σε διάφορα gothic festivals, όπως τα 1st Hellenic Dark & Goth Fest, Goth/Death fest and Texas Summer Fest, αλλά και σε γνωστές αθηναϊκές σκηνές όπως Death Disco, An Club, Bat City, Remedy.

Συμμετείχαν στις συλλογές “Gothic Rock Around the World III” & “V” της Αμερικάνικης εταιρίας Sombrati Records ενώ ταυτόχρονα λάνσαραν το πρώτο promo video clip τους για το τραγούδι “Yours Devoted”

Έχοντας λάβει πολύ θετικές κριτικές, το 2014 συμμετείχαν στην συλλογή “The Greek Underground Scene’’. Δύο μήνες αργότερα μπήκαν στο στούντιο και ξεκίνησαν τις ηχογραφήσεις για το παρθενικό τους album με τίτλο »Visions from a World Apart», που αποτελεί έναν ζοφερό αντικατοπτρισμό ενός καταρρέοντος κόσμου.

Ακολουθήστε τους στα social media:

https://www.facebook.com/ColdRemembrance/

https://www.youtube.com/channel/UCuX2inD8oikRqf3C8f0Ekog

https://www.reverbnation.com/coldremembrance

https://twitter.com/ColdRemembrance