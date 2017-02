Μετά το αναγνωριστικό EP που έβγαλαν οι Breath After Coma το 2015, μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια έχουμε το πρώτο full length τους δίσκο με τίτλο «Leaders». Σε τούτη την δισκοπαρουσίαση αναφέρομαι σε κάθε κομμάτι ενδελεχώς μιας και τα είπαμε εξαντλητικά αυτά αλλά και άλλα πολλά στην συνέντευξη μου με τον Ορέστη (φωνή,κιθάρα).

Μια από τις δυνατές στιγμές του δίσκου είναι η ισορροπία των heavy στοιχείων με τα μελωδικά και εδώ αυτό γίνεται εμφανές με την έναρξη του δίσκου στο «Fool». Ακολουθεί ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου του δίσκου, το «Duncan Harris» με κολλητικές κιθάρες που βρίσκουν χώρο να αναπτυχθούν πάνω σε στιβαρό rhythm section. Οι ρυθμοί πέφτουν στο «Yellow Sky» που μολονότι έχει ένα heavy breakdown στο τέλος συγκαταλέγεται στα πιο mid tempo του δίσκου. Η συνέχεια γίνεται με το «I The Animal» που είναι και αυτό στην κατηγορία του «Duncan Harris»! Και τα έχει όλα: φωνητικά είτε δυναμικά είτε ψιθυριστά είτε ακόμη και μέσα από harmonica mic με το κουπλέ και ρεφρέν να εναλλάσσονται αβίαστα όπως και αρμόζει σε ένα ροκ τραγούδι. Έπειτα στο «So It Goes» συναντάμε μια power ballad με χαρακτηριστική ποικιλομορφία στον ήχο ως προς το γενικότερο σύνολο του δίσκου. Θυμίζει ραδιοφωνικά τραγούδια προηγούμενης δεκαετίας αλλά με σοβαρό παίξιμο που αναδεικνύει άλλωστε και η ύπαρξη πλουραλιστικού instrumentation (πιάνο, ακουστική κιθάρα) και grand φινάλε! Στο επόμενο κομμάτι με τίτλο «I Dare Say» συναντάμε πάλι το μοτίβο του «Yellow Sky» δηλαδή δυναμικά ρεφρέν με ατμοσφαιρικές κιθάρες όμως στο κουπλέ. Στο νούμερο 7 το «The Love I Never Had» είναι ένα εκπληκτικό σκοτεινό κομμάτι όπου φιγουράρουν και πλήκτρα στην μέση. Εντελώς ραδιοφωνικό αλλά με σκοτεινά υποβόσκουσες μελωδίες σε 90ς στυλ και σχολή αμερικάνικη με σολάρα στο τέλος. Το upbeat «Live In The City» προσφέρει μια πιο ροκαμπιλέ νότα και το ντεμπούτο κλείνει με το πολύ δυνατό ομότιτλο κομμάτι με στακάτα ντραμς και μελωδικές κιθάρες σε ένα σφιχτοδεμένο ύφος.

Εν κατακλείδι λοιπόν η μπάντα από την Αθήνα επιδεικνύει έναν μοντέρνο ήχο με όπλα της την ποικιλομορφία στον ήχο, το πείσμα και τον φρέσκο αέρα που φέρνει και ανά σημεία υποδειγματικό songwriting. Με λίγα λόγια μοντέρνο ροκ με alternative πινελιές.

Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Λέλος Ματθαίος όπως και στο EP ενώ την μιξη ο Δημήτρης Καρπούζας και την παραγωγη μαζί με την μπάντα όλα στα στα Lizard Sound Studios. Τέλος τοο mastering ανέλαβε o Steve Lado (σ.σ μέλος των Tardive Dyskinesia).

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Τα τραγούδια :

1) Fool

2) Duncan Harris

3) Yellow Sky

4) I The Animal

5) So It Goes

6) I Dare Say

7) The Love I Never Had

8) Live In The City

9) Leaders

Οι Breath After Coma είναι:

Orestes T. -Vocals

Theo (Kaos) Matthaios -Guitars

Kostas K. -Bass

Vagelis K. -Drums

