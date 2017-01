Οι Αθηναίοι alternative rockers Breath After Coma έδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για την επερχόμενη πλήρη δισκογραφική τους κυκλοφορία με τίτλο “Leaders” (είχε προηγηθεί το ομώνυμο EP του 2015), όπως και ένα πρώτο ηχητικό δείγμα από αυτήν. Το τραγούδι που δημοσιεύθηκε είναι το ομώνυμο “Leaders”.

Μπορείτε να το ακούσετε και να δείτε το video που το συνοδεύει εδώ:

Το “Leaders” είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία στις 6 Φεβρουαρίου σε ψηφιακή και φυσική μορφή, της παραγωγής και της μίξης έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Καρπούζας (The Mighty N, Fool in the Box, Bombing the Avneue κ.α.) στο Lizard Sound Studio της Αθήνας, ενώ το όμορφο εξώφυλλο είναι μια δημιουργία του Λέλου Ματθαίου που είχε επιμεληθεί και του αντίστοιχου, στο ομώνυμο EP του 2015.

Το tracklist του album θα είναι το εξής:

Fool Duncan Harris Yellow Sky I The Animal So It Goes I Dare Say The Love I Never Had Live In The City Leaders

Οι Breath After Coma αναμένεται να εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στο An Club, για την παρουσίαση του νέου album των Λαρισαίων Hidden in the Basement, με τίτλο “Behind the Shadow”. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συναυλία μπορείτε να μάθετε στο event page της εκδήλωσης στο facebook: https://www.facebook.com/events/384562435225100

