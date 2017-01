Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

An Club, Σολωμού 13-15 Εξάρχεια

Είσοδος: 8€ – Πόρτες: 21:00

BEGGARS + special guest: Drunken Gramophone & 4LT.

Το ατόφιο rock n’ roll τρίο των BEGGARS, που γέμισε με την εκπληκτική του παρουσία τη σκηνή του desert fest στην Αθήνα, επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ, για να βάλει φωτιά στην σκηνή του An Club την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017. Χωρίς σπέσιαλ ηχητικά εφέ, δισολίες και backing vocals το rock trio έρχεται με ρυθμούς ωμού, δυνατού και καταιγιστικού rock ’n’ roll να σας πάρει το κεφάλι.

Μαζί τους οι Drunken Gramophone & 4LT.

Facebook event: https://www.facebook.com/ events/1185973138156342/

Youtube channel: https://www.youtube.com/ user/BeggarsBluesDiary

Bandcamp: https:// beggarsofficial.bandcamp.co m/

Οι BEGGARS δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2009 από τις στάχτες προηγούμενου συγκροτήματος, ενώ μόλις το 2010 ολοκληρώθηκε το line up που αποτελεί τους BEGGARS σήμερα. Δεν άργησαν πολύ να μπουν στο studio και έτσι το 2011 κυκλοφόρησε το πρώτο τους album, με τίτλο “Back To Basics…” ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τις live εμφανίσεις τους. Η συνέχεια όσον αφορά τις κυκλοφορίες τους είναι καταιγιστική όπως και η μουσική τους: 2013 – “The Truth”, 2014 – “Desperate Rock ’N’ Roll”, 2015 – “Devil’s Highway”, 2016 – “It’s All About Rock ’N’ Roll 2010-2015” τα 4 LP τους και 1 compilation album σε μόλις 4 χρόνια. Εν μέσω ηχογραφίσεων και κυκλοφοριών τα live δίνουν και παίρνουν ξεπερνώντας τα 380 στο ενεργητικό τους μέχρι σήμερα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Έχουν μοιραστεί την σκηνή με ονόματα όπως: Eric Burdon, Thin Lizzy, Red Fang ενώ έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμα φεστιβάλ όπως τα: Desertfest Athens 2016, Out ’n’ Loud Festival 2016 (Germany), Rockwave Festival. Το συγκρότημα αυτή την στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία του pre-production με στόχο την κυκλοφορία του νέου τους, 5ου full length album μέσα στο 2017.

Drunken Gramophone

Δύο χρόνια ίσως να μην είναι αρκετά για να αλλάξουν τον κόσμο, στάθηκαν όμως υπεραρκετά για να αλλάξουν τον κόσμο του Ορέστη και του Θοδωρή, του αχώριστου διδύμου που αποτελεί την ψυχή των Drunken Gramophone μέχρι και σήμερα.

Από τη κυκλοφορία του πρώτου demo, το Φθινόπωρο του 2014, μέχρι και την ηχογράφηση του παρθενικού “Drunken” EP, σε παραγωγή Κώστα Ekelon, καταστάσεις ήλθαν και παρήλθαν,

συνεργασίες ξεκίνησαν και σταμάτησαν, εμπόδια προσπελάστηκαν, μα η διάθεση των δύο φίλων για καλή μουσική και όμορφες στιγμές παρέμεινε ακλόνητη.

Με τις εμφανίσεις τους στο πλευρό των The Big Nose Attack (AN club ‘official’, Δεκέμβριος 2014), των Γάλλων The Limiñanas (Fuzz Live Music Club, Μάϊος 2015), τη συμμετοχή στο Samcro Festival (festival αφιερωμένο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Sons of Anarchy) στο κατάμεστο Κύτταρο Live, τον Δεκέμβριο του 2015, αλλά και το πρόσφατο πάρτυ τους στο Six Dogs τον Δεκέμβρη του ’16, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου τους, “The Drunken”, EP, στο οποίο μοιράστηκαν τη σκηνή με πολλούς φίλους απο όλο το φάσμα της εγχώριας ροκ σκηνής, να αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες συναυλιακές στιγμές τους, οι Drunken Gramophone δεν διστάζουν να ανέβουν στη σκηνή και να κάνουν αυτό που αγαπούν περισσότερο, όποτε παρουσιάζεται η ευκαιρία.

Οι σκοτεινοί στίχοι του Θοδωρή και τα οργιώδη παραμορφωτικά κιθαριστά parts, παντρεύονται αρμονικά με το ρυθμικό, brutal παίξιμο του Ορέστη στα drums, αλλά και τη γεμάτη γκρούβα μπασογραμμή του Θοδωρή Ντυλγέρη, αναδεικνύοντας την αγάπη του συγκροτήματος για το παλιό rock’n’roll και garage, και

αναμειγνύοντας αυτές τις επιρροές με νοθευμένες ψυχεδελικές και blues αναφορές, πάντα κάτω από το πρίσμα μιας lo-fi αισθητικής, συντελώντας τελικά στον όμορφα στοιχειωμένο και άκρως ξεχωριστό ήχο των Drunken Gramophone.

Bandcamp Page: drunkengramophone.bandcamp .com

Οι 4LT. είναι μια alternative rock μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2006, από τα αδέλφια Πάνο και Γιάννη Βαρβατσούλη (κιθάρα και φωνή αντίστοιχα) και τον Αλέξη Κρητικό (μπάσο). Το 2010 ηχογράφησαν το πρώτο τους EP με τίτλο “Mr Time” και αμέσως μετά από αυτό, το line up της μπάντας απέκτησε τη σημερινή του μορφή με τον Αντώνη Καναρά να παίρνει τη θέση πίσω από τα τύμπανα. Τον Νοέμβριο του 2014 το δεύτερο ομώνυμο EP τους έρχεται στο φως, και δύο χρόνια μετά λαμβάνουν χώρα οι ηχογραφήσεις του ντεμπούτο full length album “Puppet Syndrome Society” που αναμένεται για κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2016. Το αμερικανοτραφές μελωδικό alternative rock (ελλείψει καλύτερης περιγραφής) των 4LT. αποδίδεται με ιδιαίτερη εξωστρέφεια στις γεμάτες ενέργεια συναυλίες τους, που τυγχάνουν πάντα θετικής ανταπόκρισης από το κοινό και τον εγχώριο τύπο.