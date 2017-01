Αγαπητοί φίλοι…

Στα πλαίσια των δισκογραφικών δραστηριοτήτων του για το 2016-2017, το PMProom, έπειτα από τις 10 δισκογραφικές κυκλοφορίες που έλαβαν χώρα μέσα στο 2015-2016, παρουσιάζει τη Συλλογή ROCKORAMA ULTIMATE 2, στην οποία αναδεικνύονται και πάλι πολλές από της τάσεις της ευρύτερης, εγχώριας εναλλακτικής σκηνής.

Η συλλογή δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς το label μας -έτσι κι αλλιώς- κινείται στο ευρύτερο underground χώρο, μα με συνιστώσες και δράσεις που προβάλουν την Τέχνη

μέσα από διεργασίες απόλυτα επαγγελματικές.

Συμμετέχουν 16 ΣΧΗΜΑΤΑ + ARTISTS.

1.VEANDOK – Seek The Light Within

2.FECAL MATTER ’96 – Μαύρα Ξωτικά

3.ΝΑΡΚΙΣΣΟΙ – Στοιχειωμένοι

4.BLACK VOLGA – Still Black Holes

5.NTAR MANTA – Στη Χώρα Των Τρελλών

6.ENOSIS – Final Mission

7.PACT OF THE FEW – Blessing Of Murder

8.IN VEIN – Far From Heaven

9.ΚΑΙΝΟ – Ήσυχα Μωράκια

10.ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ – Στην Άκρη Του Ονείρου

11.MPLE ALEPOU – I Wanna Splash – Fasaria

12.CIRCUS TRAIN – In Reverie

13.ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ – Το Άγιο Σου Κορμί

14.FLIPTOP BOX – Desert

15.FECAL MATTER ‘96 – Κοιμισμένε Άνθρωπε

16.ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ (& ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) – Ο Κύκλος

17.THEIA TRAGODIA – Lilith

https://youtu.be/KV5XVxlPlgg

Ονόματα που κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετους χώρους, αλλά σύμφωνα με την οπτική του PMProom και του ιδρυτή του, Πάνου Πιλάτου, αποτελούν κομμάτι μιας ενιαίας σκηνής. Της «Ελληνικής Εναλλακτικής Σκηνής».

Styles όπως το classic rock, το darkwave, το alternative-indie, το stoner, το metal, το hard rock και crossover συνδυασμοί, αναδεικνύουν τη ζωντάνια της εναλλακτικής δράσης και πόσο αυτά έχουν αφομοιωθεί από δημιουργούς που δεν αρέσκονται στην πεπατημένη.

Για την κυκλοφορία της συλλογής, το PMProom θα πραγματοποιήσει διήμερο festival, στην Death Disco (ROCKORAMA FESTIVAL 2), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 + ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, όπου θα μοιραστούν σε δύο line up σχήματα της συλλογής και θα παρουσιάσουν το υλικό τους, ενώ εκείνες τις 2 βραδιές,

το PMProom θα διαθέτει προς πώληση τα υπόλοιπα αντίτυπα

της συλλογής και όλες τις κυκλοφορίες του label, καινούριες ή και όσες από τις παλαιές δεν έχουν εξαντληθεί. .

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 20:00.

ΤΟ LIVE ΞΕΚΙΝΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 20:45

(γι’ αυτό, θα είναι πολύ καλό για όλους να βρίσκεστε

από νωρίς στο χώρο, τιμώντας όλα τα παιδιά που συμμετέχουν).

ΤΟ LIVE ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

(ακολουθεί DEATH DISCO party trip).

https://www.facebook.com/events/1171620559527129/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Δισκοπωλείο-Label Imantas

(Σαρρή 46, Ψυρρή), όπως και όλες τις κυκλοφορίες του PMProom.

ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ,

επικοινώνησε με τη FB σελίδα του PMProom,

με το mail PMPgr@mail.com ή

ΔΩΣΕ ΠΑΡΩΝ στο 2ήμερο ROCKORAMA FESTIVAL

στην Death Disco (13 + 14 Ιανουαρίου).

Για πληροφορίες:

PMPgr@mail.com