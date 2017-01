Οι heavy rockers 1000mods μόλις ανακοίνωσαν τις στάσεις της επερχόμενης headline πανευρωπαϊκής περιοδείας τους “Repeated and Exposed” Tour 2017, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την προώθηση του τελευταίου album τους “Repeated exposure to…”, και περιλαμβάνει 40 συναυλίες σε 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Ανάμεσα στις ημερομηνίες περιλαμβάνονται συμμετοχές σε σημαντικά Ευρωπαϊκά festivals όπως τα Deserfest London, Desertfest Berlin, Under the Black Moon Festival στο Μόναχο και Riff Ritual Fest στη Βαρκελώνη όπως και πόλεις στις οποίες το σχήμα δεν έχει εμφανιστεί ξανά στο παρελθόν, αλλά και κάποιες στις οποίες έχει να εμφανιστεί από το 2014.

Sound of liberation and Ouga Booga & the Mighty Oug present:

1000mods “Repeated and Exposed” Tour 2017

23.03 – Sofia, BG

24.03 – Bucharest, RO

25.03 – Cluj, RO

26.03 – Timisoara, RO

28.03 – Beograd, RS

29.03 – Novisad, RS

01.04 – Munich, DE

02.04 – Leipzig, DE

03.04 – Prague, CZ

04.04 – Budapest, HU

05.04 – Zagreb, HR

06.04 – Innsbruck, AT

07.04 – Nuremberg, DE

08.04 – Chemnitz, DE

09.04 – Osnabruck, DE

10.04 – TBA

11.04 – Amsterdam, NL

12.04 – Karlsruhe, DE

13.04 – Freiburg, DE

14.04 – Olten, CH

15.04 – Winterthur, CH

17.04 – San Sebastian, ES

18.04 – Gijon, ES

19.04 – Porto, PT

20.04 – Lisbon, PT

21.04 – Madrid, ES

22.04 – Barcelona, ES

23.04 – TBA

24.04 – Geneve, CH

25.04 – Cojmar, FR

26.04 – TBA

27.04 – Paris, FR

28.04 – London, UK

29.04 – Deventer, NL

30.04 – Berlin, DE

03.05 – Trieste,IT

04.05 – Torino, IT

05.05 – Pisa, IT

06.05 – Pescara, IT

07.05 – Bari, IT