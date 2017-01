Οι Χερουβείμ σχηματίστηκαν το Σεπτέμβριο του 1994 στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα, από τον Ευάγγελο Χ. Βαγενά και έχουν στο ενεργητικό τους πέντε δισκογραφικές δουλειές, ένα demo tape και τέσσερις συμμετοχές σε συλλογές. Επίσης ο Ευάγγελος Χ. Βαγενάς έχει εκδόσει μία ποιητική συλλογή με τίτλο «Μηχανές Ευτυχίας» που συνοδεύει την ομότιτλη δισκογραφική δουλειά των Χερουβείμ.

Συνοπτικά αναφέρουμε παρακάτω τις δραστηριότητές τους:

• 1995 Demo Tape – «Θεών Σημάδια».

• 1996 Συμμετέχουν στη «Συλλογή με ελληνικά συγκροτήματα Νο1» της Live Records, με

το τραγούδι «Του έρωτα».

• 1998 CD Album «Θεών Σημάδια» από τη Next Records.

• 1999 Ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού «Φθορά» στο συναυλιακό χώρο του Ωδείου Νίκου

Τουλιάτου, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο 4πλο CD με τίτλο «1ο Δεκαήμερο συνάντησης Νέων Μουσικών» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

• 2001 Απρίλιος. Κυκλοφορεί η πρώτη ποιητική συλλογή του Ευάγγελου Βαγενά με τίτλο

«Μηχανές Ευτυχίας»,σε περιορισμένα αντίτυπα.

• 2001 CD Album «Η πιο όμορφη στιγμή στους αιώνες» από την Wipe Out Records.

• 2002 Συμμετοχή στη συλλογή «Rock News» με το τραγούδι «Σύνδρομο» από την Wipe Out

Records.

• 2005 CD Album «Κυτταρική Εξίσωση» από την Wipe Out Records.

• 2010 10” βινύλιο και CD «Project 22» από την Wipe Out Records – E952.

• 2013 CD- Βιβλίο «Μηχανές Ευτυχίας» που περιέχει μελοποιημένα ποιήματα του Ευάγγελου Χ. Βαγενά από την Ε952.

• 2013 Συμμετοχή στη συλλογή «Pure Rock 7» με το τραγούδι «Τέλειωσε η μέρα» που κυκλοφορεί από την Atlantis Records.

Έχουν δώσει συναυλίες και έχουν συμμετάσχει σε φεστιβάλ σε όλους τους underground χώρους της πρωτεύουσας και της επαρχίας.

Το συγκρότημα των ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ δεν υπάρχει πιά, καθώς ο Ευάγγελος Βαγενάς ακολούθησε solo πορεία.

Το συγκρότημα:

Ευάγγελο Χ. Βαγενά – φωνή, κιθάρες, όργανο, kaoss pad, προγραμματισμός, στίχοι, σύνθεση

Ηλία Ράπτη – κιθάρες, e-bow, σύνθεση

Μπάμπη Διακουμέα – κιθάρες, μπάσο, synth, drum machine, προγραμματισμός, σύνθεση

