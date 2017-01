Ήρθε η ώρα να μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα για τους AlphaState, γι αυτό και μιλήσαμε με τον Μάνο τον τραγουδιστή τους.

Συνέντευξη στον Κώστα Π.

– Ποιοι είναι οι ALPHASTATE; Πότε δημιουργήθηκε το σχήμα;

Οι AlphaState ξεκίνησαν από τον Pete Breaker σαν one man project στα τέλη του 2013, αργότερα στα μέσα του 2014 και αφού είχε δημιουργήσει ένα demo 4 κομματιών ξεκίνησε να ψάχνει για φωνή κι έτσι ήρθε σε επαφή μαζί μου. Γνωριζόμασταν από τις 2001-2002 την εποχή που έπαιζα για τους Celestial Ode. Όταν ολοκληρώθηκαν οι ηχογραφήσεις για αυτά τα 4 κομμάτια καταλάβαμε ότι το υλικό ήταν αρκετά δυνατό και δεν θα έπρεπε να σταματήσουμε εκεί. Ξεκινήσαμε να γράφουμε και ταυτόχρονα να ψάχνουμε για μέλη. Μετά από αρκετό καιρό καταλήξαμε στον Δημήτρη Τσουνάκα (Domenica) στο μπάσο και με session drummer τον Νίκο Μοίρα (Art of simplicity, Bigus Dickus, ex-Celestial Ode, ex-Έμμονο Γκρίζο) αρχίσαμε να ηχογραφούμε το δίσκο. Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της τελικής μίξης βρήκαμε και τον Φόιβο Ανδριόπουλο (3Fold Pain, Sorrowful Angels, Clairvoyant, Wings in Motion, Trendy Hooligans, Sad Dolls, Revolted Masses, Nipenthis) στα τύμπανα.

– Πείτε μας για το 1ο άλμπουμ που κυκλοφορήσατε ;

Ο δίσκος λέγεται “Out of the Black” και κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2015 αρχικά σε digital και περίπου ένα μήνα αργότερα και σε cd. Το logo σχεδίασε ο Gustavo Sanchez (Arch Enemy, Gus G, Amaranthe) ενώ το εξώφυλλο και το layout έγινε από Manster Design (Tartive Dyskinesia). Μίξη και mastering έγιναν από τον Κίμωνα Ζελιώτη (Psycrence, Agnosia, Immensity) όπου έκανε εξαιρετική δουλειά. Επίσης έχουμε ένα lyric video για το κομμάτι “Before the soul Departs” το οποίο εντελώς συμπτωματικά ήταν και το 1ο τραγούδι που ηχογραφήθηκε.

– Πόσα τραγούδια περιέχει το άλμπουμ ;

Υπάρχουν συνολικά 9 τραγούδια και ένα outro.

– Πως θα χαρακτηρίζατε το «Out of Black» ;

Το “Out of the Black” είναι ένας δίσκος που πατάει γερά στο ‘80s παρελθόν ενώ διακατέχεται από σύγχρονο ήχο. Ο καθένας από τη μπάντα κουβαλάει τις δικές του επιρροές αλλά υπάρχουν και κάποια συγκροτήματα στα οποία συγκλίνουμε όλοι μας όπως Ozzy, Metallica, Accept, οι solo δουλειές του Bruce Dickinson, Judas Priest, Primal Fear, Brainstorm. Σε αυτές τις κλασσικές επιρροές πρόσθεσε τώρα και μια ‘00ς ηχητική προσέγγιση κι έχεις το τελικό αποτέλεσμα

– Στίχοι και μουσική δικοί σας ;

Ναι όλα είναι γραμμένα από τη μπάντα. Ο Pete γράφει όλα τα riffs και τα solos, ενώ εγώ έχω αναλάβει τους στοίχους και τις μελωδικές γραμμές. Εννοείται ότι και οι υπόλοιποι συνεισφέρουν τις δικές τους ιδέες στο συνολικό αποτέλεσμα. Κι αυτό είναι κάτι που θα γίνει ακόμα πιο εμφανές στον 2ο δίσκο που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι

– Είστε ικανοποιημένοι από το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα ;

Αυτό που κάναμε στο “Out of the Black” μας αντιπροσωπεύει απόλυτα και εννοείται ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα. Πάντοτε θα υπάρχουν μικροπράγματα βέβαια που θα ήθελες να κάνεις λίγο διαφορετικά ή κάπως καλύτερα αλλά ότι εμπειρίες έχουμε αποκομίσει από αυτή τη δουλειά θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε στην επόμενη.

– Που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το άλμπουμ ;

Το άλμπουμ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η πώληση των cd γίνεται αποκλειστικά από τη μπάντα. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε μέσω της σελίδας μας στο facebook ή μέσω mail, τώρα σε digital μορφή μπορεί να βρεθεί σε όλα τα online stores όπως Amazon, iTunes, Google Play κ.α.

– Είστε των άκρων; τολμάτε;

Αυτό εννοείται τόσο σε προσωπικό όσο και σε μουσικό επίπεδο. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να το παίζεις εκ του ασφαλούς έτσι δεν είναι;

– Πόσο δύσκολο είναι να αντέξει ένα metal σχήμα στην δύσκολη Μουσική Βιομηχανία της χώρας μας;

Μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα είναι κάπως περίεργος όρος. Ο επαγγελματίας μουσικός εδώ έχει 3 επιλογές. Μπορεί να γίνει δάσκαλος μουσικής, να ενταχθεί και να υπηρετεί τη πλέμπα που λέγεται Ελληνικό τραγούδι (δηλαδή σκυλάδικα, έντεχνο, λαϊκά, δημοτικά, ψευτοελληνικό ροκ κτλ) ή να σηκωθεί να φύγει και ψάξει να βρει την τύχη του σε άλλη χώρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Δεν είναι μόνο η μικρή αγορά της χώρας μας ή η προσβλητική αντιμετώπιση που υπάρχει για οποιοδήποτε άλλο μουσικό ιδίωμα πέρα από αυτά που ανέφερα πριν από κάθε είδους media το οποίο μεταφράζεται σε ανύπαρκτη υποστήριξη (εκτός αν πληρώνεις φυσικά) και προβολή χωρίς την οποία εννοείται πως είσαι αόρατος στα μάτια του κοινού. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την τάση υποβάθμισης προς κάθε τι που βγαίνει στη χώρα μας. Δεν ήταν δα και πριν πολλά χρόνια πριν όπου κάθε τοπική μπάντα θεωρούταν αυτομάτως κατώτερη από των αντιστοίχων του εξωτερικού μόνο και μόνο με βάση την καταγωγή της. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει να αλλάζει πλέον και ο λόγος δεν είναι άλλος πέρα από εξαιρετικές δουλειές που έχουν βγει από μπάντες όπως Firewind, Until Rain, False Coda, Need, Wardrum, Fortress under Siege, Tartive Dyskinesia, Terra IncΩgnita, Vermin God κι αυτές είναι μερικές μόνο. Η τοπική metal σκηνή έχει πραγματικά μεταμορφωθεί από το 2000 και μετά

– Ανοίγετε τα φτερά σας και εκτός Ελλάδος;

Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε διάφορα φεστιβάλ κι ελπίζω όλη αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς. Ακόμα όμως είναι πολύ νωρίς για να απαντήσω με σιγουριά. Πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.

– Με πιο γνωστό σχήμα θα θέλατε να βρεθείτε στην σκηνή;

Σίγουρα ο Pete και τα υπόλοιπα παιδιά θα έχουν τις δικές τους προτιμήσεις αλλά εγώ θα γούσταταρα τρελά αν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε για Iron Maiden, Ozzy, Metallica, Manowar, Accept, Helloween, Gamma Ray, Havok, Disturbed, Alter Bridge, Iced Earth. Άσε καλύτερα να μη συνεχίσω γιατί θα μιλάω μέχρι αύριο!

– Τι να περιμένουμε από σας για το 2017;

Ήδη έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πάνω στον διάδοχο του “Out of the Black”. Η προπαραγωγή έχει γίνει στο στούντιο του Bob Katsioni (Firewind, Outloud, Serious Black) και μέσα στον Ιανουάριο θα γίνει και η ηχογράφηση των τυμπάνων. Στόχος μας είναι ο δίσκος να είναι έτοιμος στις αρχές του καλοκαιριού. Εννοείται ότι θα δώσουμε όσα περισσότερα live μπορούμε και μάλιστα έχουμε κλείσει ένα μαζί με Art of Simplicity και Immensity στο Modu στις 3 Φεβρουαρίου.

Metal on!

