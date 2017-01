Προφίλ live @ six d.o.g.s

Οι Προφίλ, 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του 1ου τους άλμπουμ (Αόρατα Παιδιά) και λίγο καιρό πριν την ολοκλήρωση του 2ου, κάνουν διάλειμμα από το στούντιο και μας προσκαλούν για μία ξεχωριστή γιορτή στο six d.o.g.s . To τετραμελές σχήμα της ελληνικής ανεξάρτητης underground σκηνής παρέα με φίλους – μουσικούς, αλλά και σπουδαίους καλλιτέχνες, καταλαμβάνουν το stage του six d.o.g.s, φουλάρουν τους ενισχυτές και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ένταση.

Παρασκευή 27/01

Έναρξη 21:30

Πόρτες 21:00

Damage 5€

