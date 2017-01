Ο Remi & the road διασκευάζει Frank Sinatra

Ο τραγουδοποιός «Remi & the road‘ διασκευάζει το τραγούδι «Strangers in the night» του Frank Sinatra σε μια ακουστική folk – jazz εκδοχή.

Απολαύστε το:

Remi & the road

Singer – Songwriter

www.remiband.com

www.facebook.com/remiband