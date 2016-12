Το νεο music video των SadDoLLs ονομαζεται «Jigsaw» και αποτελει ενα Tribute στις ταινιες SAW και δημιουργηθηκε απο καθαρη αγαπη της μπαντας για το εν λογω franchise.

Το κομματι ηχογραφηθηκε μαζι με το επερχομενο τεταρτο δισκο με τιτλο «Blood Of A Kind» που εχει επιμεληθει ο Φινλανδος βετερανος Hiili Hiilesmaa.

Το τραγουδι δεν θα συμπεριληφθει στο νεο δισκο. Θα δωθει δωρεαν μεσω download link και μεσω του official Soundcloud page της μπαντας σαν δωρο οχι μονο στους φιλους των SadDoLLs αλλα και στους fans του μυθου του SAW.

Ειναι επισης μια ευκαιρια για το κοινο να παρει μια γευση ως προς τον ηχο του νεου δισκου ο οποιος θα κυκλοφορησει τον Μαρτιο του 2017 απο την Γερμανικη Trisol Music Group.

Το video γυριστικε απο τον Λεωνιδα Κεχαγια στο The MINDTRAP Piraeus.