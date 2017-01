Tο “Fall” είναι η πρώτη επίσημη κυκλοφορία των Tristessa και το πρώτο single, από τα τρία που πρόκειται να ακολουθήσουν ήδη από τον επόμενο μήνα…

Η “Tristessa” γεννημένη από την πένα του Jack Kerouac πίσω στα ‘60s, 30 χρόνια αργότερα αποτέλεσε το όχημα που χρησιμοποίησε ο Billie Corgan για να εκτοξεύσει τους πρώιμους Pumpkins στα ’90s… 27χρόνια μετά πιά, επιστρέφει στα πρόσωπα παλαιών και νέων φίλων που φιλοδοξούν να μοντάρουν ένα εκρηκτικό underground σχήμα, συνδοιάζοντας τον ήχο των 90’s με τα vibes της δεκαετίας του 2010…

Οι “ρίζες” του ήχου των Tristessa μπορούν να αναζητηθούν στα demo tapes των πρώιμων The Fuzzy Nerds της περιόδου ’95-’97, όταν και 3 από τα 4 μέλη των Tristessa (Petros Fuzzhead Vyzoukis, Elias Moschoulis, Kostas Dimitriou) συναπάρτιζαν τους Fuzzy εκείνης της διετίας…

Οι Tristessa ξεκίνησαν το 2015, με αφορμή την τελευταία συναυλία των The Fuzzy Nerds, όταν και βρέθηκαν ξανά μαζί on stage μετά από 2 δεκαετίες σχεδόν… και ενώ ξεκίνησαν απλώς ώς underground party cover band παίζοντας early 90’s alternative rock και grunge διασκευές, πολύ σύντομα αποφάσισαν να ξαναπιάσουν το νήμα δημιουργικά περίπου από εκεί που το άφησαν… μόνο που αυτή τη φορά το μπόλιάζουν με την ωριμότητα και την εμπειρία 20 ετών… την τετράδα των Tristessa συμπληρώνει ο Dimitris Vassos στο μπάσο (Noise In, Myst, Ismini, Black Humor).

– filmed & directed by George Georgoulas

– produced and mixed by Andreas Venetis & Tristessa

– recorded & mastered by Andreas Venetis at Yellowstone Studios Ioannina

– music/lyrics/arrangements by Petros Fuzzhead Vyzoukis

– artwork & photography by Elias Moschoulis

– cover model: Lilly Gegiou

Tristessa:

Petros Fuzzhead : Vox/Guitars

Elias Moschoulis : Guitars

Dimitris Vassos : Bass

Kostas Dimitriou : Drums

