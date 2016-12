Δείτε το νέο lyric video των Hidden in the Basement

Οι Λαρισαίοι heavy rockers Hidden in the Basement έδωσαν στη δημοσιότητα –με τη μορφή lyric video- το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο –δεύτερο σε σειρά- full length album τους, με τίτλο “Behind the Shadow”, που είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία μέσα στον Δεκέμβριο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι “Till I Close my Eyes” .

Ακούστε το και δείτε το video εδώ:

Το video είναι μια παραγωγή του Χρήστου Τσιαβαλιά ενώ της ηχογράφησης, της μίξης και του mastering του “Behind the Shadow” επιμελήθηκε ο Joe F.K στα Fireball Studios της Θεσσαλονίκης.

Οι προπαραγγελίες για το νέο album των Hidden in the Basement σε φυσική και ψηφιακή μορφή ξεκίνησαν μέσω της σελίδας bandcamp του συγκροτήματος: https://hiddeninthebasement.bandcamp.com

Ακολουθήστε τους Hidden in the Basement στο facebook για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις προσεχείς δραστηριότητες του σχήματος: https://www.facebook.com/Hiddeninthebasement